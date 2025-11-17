Se registra volcadura en avenida Miguel de la Madrid

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Alrededor de las 04:00 horas, se registró un accidente tipo choque contra objeto fijo con posterior volcadura sobre Avenida Lic. Miguel de la Madrid, a la altura de la calle Lomas, en el fraccionamiento Campestre.

El hecho involucró una vagoneta Nissan, modelo 2024, color plata, con placas de Aguascalientes, la cual circulaba sobre la Avenida Lic. Miguel de la Madrid en dirección de norte a sur, por el carril izquierdo.

De acuerdo con la dinámica del accidente, el conductor se desplazaba en estado de ebriedad y a velocidad inmoderada. A la altura de la calle Lomas, perdió el control de la dirección hacia la izquierda, subiéndose parcialmente al camellón central e impactando su parte frontal contra un poste de alumbrado público.

Tras el impacto, la unidad continuó su trayectoria y colisionó nuevamente contra un árbol, volcándose sobre su toldo. El vehículo finalizó sobre la guarnición de la banqueta del lado poniente.

Al lugar acudieron policías viales y paramédicos. Tras una valoración, no fue necesario su traslado a un hospital.

Finalmente, el conductor identificado como Dagoberto “N” de 26 años, fue detenido y trasladado ante el Juez Cívico. El vehículo permanecerá en la pensión mientras se continúan con las diligencias correspondientes.