Se reúne Tere Jiménez con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se reunió con Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del gobierno federal, para dar seguimiento a los proyectos estratégicos que se impulsan conjuntamente en Aguascalientes para fortalecer la infraestructura vial y contribuir con ello al desarrollo del estado.

Durante el encuentro que se realizó en la Ciudad de México, la gobernadora y el funcionario federal revisaron especialmente los planes que se tienen para la construcción de algunos puentes y pasos a desnivel en la carretera federal 45, tanto en el norte, como en el sur del estado.

Al respecto, la gobernadora destacó la importancia de desarrollar este tipo de obras, ya que ante el incremento en la instalación de nuevas empresas en la entidad, mejorarán el flujo vehicular, facilitarán la circulación de transporte pesado y habrá una mayor seguridad vial.

En la reunión, también se estableció el compromiso de parte de la SICT, de reforzar los trabajos de preservación y mantenimiento en las carreteras federales de Aguascalientes.

Por último, el funcionario federal reiteró su compromiso de trabajar de la mano con la gobernadora Tere Jiménez para que Aguascalientes cuente con infraestructura moderna y de calidad para mejorar la movilidad, la conectividad y el desarrollo del estado y de su gente.

En el encuentro estuvieron presentes el subsecretario de Infraestructura de la SICT, Juan Carlos Fuentes Orrala; así como el secretario de Finanzas del Estado, Alfredo Martín Cervantes García; el secretario de Obras Públicas del Estado, César Enrique Peralta Plancarte; el secretario de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado, Guillermo de la Torre Sifuentes, y la titular de la representación del estado de Aguascalientes en la Ciudad de México, Lorena Martínez Rodríguez.