“Se vive entorno económico complejo a nivel mundial”; Sedecyt

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Permanece el recelo a nivel global en torno al panorama económico global, pero ello no ha detenido la realización de proyectos, indicó Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega.

“Quiero resaltar que en Aguascalientes no nos hemos detenido. A pesar de que hay un entorno, digamos, complejo a nivel internacional, en donde la palabra que se escucha mucho es la incertidumbre. Nosotros no paramos, no nos detenemos y estamos buscando estas oportunidades”, declaró.

Garza de Vega hizo hincapié en torno a seguir respaldando los proyectos fomentados por la iniciativa privada local, como se ha venido desplegando en los tres años de la actual administración estatal.

“A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y en coordinación con las diferentes áreas de gobierno, nosotros constantemente estamos buscando impulsar la actividad económica en nuestro estado, el beneficio económico de nuestros empresarios pequeños, medianos y grandes”, insistió.

El titular de Sedecyt participó en una conferencia de medios, donde fue presentada la Expo Maen 2025 los días 18 y 19 del presente, en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, de esta ciudad.