SEFI ofrece 50% de descuento para regularizar vehículos

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Con el objetivo de brindar facilidades a las y los contribuyentes para regularizar su situación vehicular, la Secretaría de Finanzas (SEFI) otorgará un 50 % de descuento en multas y recargos en los conceptos de control vehicular y el canje de placas.

Este beneficio estará vigente del 11 de junio al 30 de julio de 2026 y va dirigido a quienes, por diversos motivos, no realizaron dichos trámites en tiempo y forma.

El secretario de Finanzas, Alfredo Martín Cervantes García, destacó que esta medida forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para apoyar la economía familiar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

“Buscamos que más ciudadanos tengan la oportunidad de ponerse al corriente en sus trámites vehiculares, aprovechando este programa de descuentos que representa un importante apoyo para las familias aguascalentenses”, señaló.

El titular de la dependencia también precisó que el descuento aplica tanto en pagos en línea como de manera presencial en los módulos de atención de la SEFI.

Las ubicaciones y horarios de los módulos pueden consultarse en la liga: https://aguascalientes.gob.mx/index.html y en el portal oficial del Gobierno del Estado.

Para obtener más información o resolver dudas, las y los interesados pueden comunicarse al 070 o enviar un mensaje de WhatsApp al 449 469 98 98.