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8 septiembre, 2026
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Seguirán lluvias éste martes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-  Martes con altas posibilidades de que sigan las precipitaciones pluviales se espera hoy en Aguascalientes, de acuerdo al reporte dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional.

Para ello, se esperan lluvias puntuales con registros que alcanzarían registros de 50 a 75 milímetros; aunque de igual manera se espera que siga el calor con temperaturas por encima de los 30 grados,

A nivel nacional se esperan lluvias intensas en diversos estados del país, destacando los casos de Guanajuato, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, entre otras.