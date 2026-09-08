Seguirán lluvias éste martes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Martes con altas posibilidades de que sigan las precipitaciones pluviales se espera hoy en Aguascalientes, de acuerdo al reporte dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional.

Para ello, se esperan lluvias puntuales con registros que alcanzarían registros de 50 a 75 milímetros; aunque de igual manera se espera que siga el calor con temperaturas por encima de los 30 grados,

A nivel nacional se esperan lluvias intensas en diversos estados del país, destacando los casos de Guanajuato, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, entre otras.