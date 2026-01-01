Seguirán lluvias éste miércoles en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se mantienen los pronósticos de precipitaciones pluviales para Aguascalientes durante el transcurso de este miércoles, por medio de intervalos de chubascos en nuestra entidad.

Lo anterior debido al llamado monzón mexicano sobre el noroeste de México, así como la inestabilidad atmosférica, que ocasionarán lluvias puntuales intensas en diversas zonas del país y que ya se han sentido en el estado.

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, también habrá temperaturas arriba de los 30 grados para Aguascalientes, además de fuertes rachas de viento en algunas zonas.

A nivel nacional, se pronostican lluvias puntuales fuertes para regiones de Baja California Sur y Sinaloa; además de intervalos de chubascos para Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.