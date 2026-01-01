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17 agosto, 2026
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Seguridad Pública reconoce que aún requiere más personal

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Seguridad Pública Estatal, Antonio Martínez Romo, señaló que actualmente se cuenta con los elementos necesarios para atender las labores de seguridad, aunque reconoció que en esta materia nunca sobra personal, equipamiento ni tecnología.

El funcionario destacó que contar con una mayor cantidad de elementos y herramientas permitiría fortalecer la capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.

Martínez Romo también llamó a la población a mantener la confianza en las autoridades y a denunciar cualquier conducta irregular por parte de los elementos de seguridad. Aseguró que, en caso de existir señalamientos contra algún agente, las puertas de la dependencia están abiertas para recibir las denuncias y proceder conforme corresponda.