Separan de su cargo a 2 policías de Aguascalientes tras video viral

Oscar Salado



Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dio a conocer la baja de dos elementos en activo de la corporación, luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que presuntamente se observa la agresión hacia una de sus compañeras.



Tras la difusión del material gráfico, la dependencia municipal activó de inmediato los protocolos internos e inició una investigación formal para esclarecer lo sucedido en torno a este caso.



Admiten los hechos ante mandos



Como parte de los procedimientos de indagatoria, las autoridades mantuvieron un acercamiento directo con ambos oficiales involucrados, quienes reconocieron su participación en los hechos señalados.



Ante esta situación, la SSPM determinó la separación inmediata de sus cargos como medida mientras concluyen las investigaciones, buscando con ello garantizar el debido proceso y no interferir en el desarrollo de las diligencias.



“La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso con la disciplina, el respeto, la integridad y la conducta profesional de quienes forman parte de la corporación, así como con la transparencia ante cualquier situación que involucre a nuestros policías”, externó la corporación a través de un comunicado.



Hasta el momento, la autoridad no ha precisado si se ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, por lo que el caso se mantiene bajo investigación administrativa por parte de los órganos de control interno de la institución.