Servidores de la nación por la mañana entregan becas y por la tarde afilian a las personas a Morena 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Lo que tanto criticó Morena en el condicionamiento de la entrega de apoyos ahora lo está potenciando, criticó el legislador perredista, Emanuelle Sánchez Nájera.

En entrevista en la sede del PRD acompañado al dirigente estatal Oscar Estrada, el legislador fue más allá al denunciar que los llamados servidores de la nación por la mañana entregan becas en las colonias y por las tardes regresan a afiliar a las personas a Morena sin quitarse el chaleco guinda de manera descarada.

“Su gran proyecto de afiliación depende totalmente de las áreas federales, su gran crecimiento exponencial en Aguascalientes del que tanto se maravillan depende únicamente de la entrega de programas federales”.

Criticó que el presidente de Morena, Gil Gutiérrez, salga a hablar de los apoyos que da el gobierno federal, incurriendo en una ilegalidad.

Por su parte el líder local Oscar Estrada, criticó la pasada visita de la presidenta Claudia Sheinbaum que no fue más que un mitin político, aprendiendo de su mentor Andrés Manuel López Obrador, por lo que ella sigue en campaña.

Expuso que solo escucharon cifras alegres y promesas de la mandataria.