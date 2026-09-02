Sexagenaria resulta grave tras choque contra autobús en la 45 Sur en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró la tarde de este miércoles sobre la carretera federal 45 Sur, a la altura de la comunidad de San Antonio de Peñuelas, luego de un fuerte choque entre un automóvil particular y un camión de transporte de personal que dejó a una mujer de 61 años seriamente lesionada.

Los hechos se verificaron a las 13:40 horas de este miércoles. Al arribar al sitio, socorristas de la Cruz Roja y elementos de Rescate Urbano localizaron el vehículo siniestrado tras colisionar contra el costado de la unidad de transporte.

Debido a la fuerza del impacto, la víctima quedó atrapada entre los fierros retorcidos de la carrocería, por lo que el personal de rescate inició de inmediato las maniobras de liberación.

Tras ser rescatada, los paramédicos determinaron que la mujer presentaba un golpe moderado en la cabeza, una herida de consideración en la parte posterior derecha del cráneo y múltiples contusiones en el cuerpo.

Ante el delicado estado de salud de la paciente, los cuerpos de auxilio solicitaron el apoyo aéreo del helicóptero Halcón 1 de la Policía Municipal para agilizar su llegada a un nosocomio.

La aeronave despegó a las 13:48 horas y arribó al lugar del percance apenas once minutos después. Una vez estabilizada e inmovilizada, la lesionada fue abordada en el helicóptero para iniciar el vuelo a las 14:10 horas con dirección a las instalaciones de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad, donde aterrizó a las 14:23 horas.

El traslado aéreo redujo el tiempo de trayecto a solo 13 minutos. En tierra, una ambulancia de la Cruz Roja ya esperaba a la paciente para ingresarla de urgencia al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, donde quedó bajo la atención de médicos especialistas.

Este operativo coordinado entre Cruz Roja, Rescate Urbano y la Policía Municipal confirmó la efectividad del apoyo aéreo en emergencias donde cada minuto es vital.