Sheinbaum busca que se mantenga el TMEC

Redacción

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la cancelación de la reunión presencial programada en Palacio Nacional con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, debido a una falla técnica en la aeronave que lo trasladaría a la capital mexicana. El encuentro se llevará a cabo de manera virtual durante la jornada.

“Ya no va a ser presencial, será a distancia porque tuvo un problema con el avión en el que venía […]. Comunicó que no le iba a dar tiempo de llegar a las 10:00 y mejor será a distancia”, precisó la mandataria durante su conferencia matutina.

Negociaciones bilaterales sobre aranceles y el T-MEC

La mesa de trabajo remota abordará la agenda arancelaria y el seguimiento al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con la participación de los equipos de Economía, Comercio y Cancillería de ambas naciones.

Sheinbaum destacó que ha mantenido contacto directo con el funcionario estadounidense en dos ocasiones previas, aunque acotó que se reservará los detalles de la negociación hasta concretar acuerdos definitivos.

Respecto al marco trilateral del T-MEC, la titular del Ejecutivo señaló la importancia de avanzar bilateralmente con la administración del presidente Donald Trump, al tiempo que lamentó los recientes desencuentros entre Washington y Ottawa en conversaciones donde México no tuvo participación. Asimismo, reiteró que la postura mexicana busca la reducción de aranceles al sector automotriz y la contención de nuevas cargas impositivas.

Límites de la negociación: economía y soberanía

La mandataria enfatizó ante la opinión pública que el diálogo comercial mantiene 54 puntos prioritarios sobre la mesa, con temas de especial interés para el gobierno estadounidense, pero subrayó que existen límites infranqueables en las conversaciones.

“No vamos a firmar nada que tenga que ver con una afectación a la soberanía ni a la economía […]. Nada a costa de la economía y comercio de México”, puntualizó Sheinbaum, al tiempo de reafirmar que el tratado comercial continúa siendo un esquema benéfico para los tres países de la región.

Con información de Proceso.