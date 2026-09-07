Sheinbaum confirma ampliación autopista Zacatecas-Ags

Redacción

Zacatecas, Zac.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en noviembre de este año iniciarán los trabajos para ampliar de dos a cuatro carriles un tramo de 42 kilómetros de la autopista Cuauhtémoc-Osiris (carretera federal 45), proyecto que requerirá una inversión de 4 mil 338 millones de pesos y se ejecutará bajo un esquema de inversión mixta.

En gira por esta ciudad, la mandataria detalló que la propuesta ya fue presentada al gobernador David Monreal Ávila y que los detalles finales se darán a conocer en los próximos días. La obra busca atender el elevado flujo vehicular que registra la vía.

Sheinbaum explicó que el proyecto utilizará mecanismos de financiamiento privado a tasas accesibles sin recurrir a la entrega formal de concesiones, una estrategia orientada a proteger las finanzas públicas y prevenir actos de corrupción.

“Estamos buscando que se amplíe esa carretera porque en efecto tiene muchísimo tránsito (…), pero mediante un esquema que evite los errores o corrupciones del pasado, como los rescates carreteros”, puntualizó la presidenta.

La mandataria cuestionó los modelos de participación privada implementados en administraciones anteriores —como los esquemas de pago a largo plazo u obras hospitalarias sobrevaluadas—, enfatizando que esta nueva modalidad no comprometerá los recursos del Estado.

Si bien la recuperación de la inversión contempla la instalación de una caseta de cobro, la jefa del Ejecutivo federal garantizó que se diseña un mecanismo para exentar del pago a los automovilistas locales de Zacatecas.

El modelo de recaudación se concentrará principalmente en el transporte de carga comercial y no en el transporte privado de la población local. Sheinbaum añadió que este esquema financiero se evaluará para otras vías de la entidad, siempre que los estudios de viabilidad lo respalden.

Con información de El Sol de Zacatecas.