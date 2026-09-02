Sí habrá nueva universidad en Cosío: IEA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Nuevos planteles escolares, entre los que destaca la apertura de una universidad en la zona norte del estado, se tienen en proyecto para el naciente ciclo escolar, resaltó Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)

“Se continuará consolidando la infraestructura educativa con la construcción de siete nuevos bachilleratos, una nueva secundaria y una nueva universidad en el municipio de Cosío para ir acercando los servicios educativos a todas las colonias y a todas las comunidades, para iniciar operaciones en cuanto se terminen”, informó el funcionario, en cuanto al municipio ubicado al norte de la entidad.

– ¿Qué perfil tendrá esta nueva universidad?

– Es una universidad tecnológica que estará brindando carreras que sean pertinentes al área de computación, tecnología y de campo.

En ese sentido, Gutiérrez Reynoso contabilizó el retorno a las aulas de un total de 420 mil estudiantes en Aguascalientes, desde niveles de enseñanza elemental hasta educación superior. Descartando de paso, cualquier tipo de afectaciones por las recientes precipitaciones pluviales.

“No hubo daños que pusieran en riesgo el arranque del ciclo escolar y se pudo comenzar bien. Hay situaciones que estamos atendiendo, sobretodo en temas de encharcamientos en plazas cívicas de las escuelas”, agregó el titular del IEA.

El ciclo escolar en Aguascalientes en enseñanza elemental arrancó desde el pasado lunes.