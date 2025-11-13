Si no pueden en seguridad de Aguascalientes, que pidan apoyo de Harfuch: Morena

25.1 C
Aguascalientes
13 noviembre, 2025
Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  Las autoridades locales en materia de vigilancia deberían pedir el apoyo de Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad y les brinde una capacitación, propuso Gilberto Gutiérrez Lara, dirigente estatal de Morena, 

“Yo he declarado que si no pueden con el tema de seguridad, que soliciten el apoyo de Omar García Harfuch. Que venga a capacitar a policías de Aguascalientes, estatales y municipales, que les muestre la filosofía con la que trabajan desde el gobierno federal. Que no les dé temor”, declaró en conferencia de medios.

Gutiérrez Lara ejemplificó en cuanto a la reciente detención de El Charro, identificado como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado, y que fue capturado a finales del mes pasado por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.

“Esto demuestra que Aguascalientes no está solo, que en Aguascalientes contamos con el apoyo de la Presidencia de México, que está trabajando desde Palacio Nacional en la seguridad. Se lo proponemos a gobierno y municipios”, agregó el líder guinda en el estado.