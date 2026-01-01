Sin argumento alguno Federación recortó 36 mdp a Jesús María: Rangel

Redacción

Jesús María, Ags.- Luis Alejandro Rangel Maldonado, secretario de Finanzas del Ayuntamiento, lamentó que en el último año el Gobierno Federal hizo un recorte de 36 millones de pesos en cuestiones de participaciones federales.

En entrevista con El Clarinete, el tesorero municipal señaló desconocer las razones por las que se hicieron estos ajustes, sin embargo, comentó que para tratar de contrarrestarlos, se implementaron estrategias como implementar las nóminas asi como medidas de austeridad, como recorte de personal y ajuste de presupuesto en ciertas áreas.

Más adelante recordó que hace un año también se realizó un recorte en el presupuesto con el argumento de que iba para los pueblos originarios, empero, durante este año solo se implementó el recorte sin ninguna explicación.

“Ese dinero representa un mes de sueldos” de los cientos de servidores del Ayuntamiento, precisó el funcionario municipal por lo que se tuvo que ajustar el presupuesto del año en curso, donde sin duda habrá menos obras públicas entre otras cuestiones.