Sin avances en ley de Protección de Animales en Aguascalientes: FA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Nuestra entidad aún no muestra avances en la Ley para Protección de los animales, afirmó Aura Escobedo López presidenta de la organización no gubernamental, Fortaleza Animal asociación representante de la Confederación de los derechos de los animales en México.

En rueda de prensa la activista aseguró que el estado no cuenta con un Código Penal para el maltrato y abuso animal, de acuerdo con el Atlas del maltrato animal hecho por la organización “AnimaNaturalis”.

Además Escobedo López agregó que presenta una “baja atención al sistema antirrábico en Jesús María y poco apoyo en Aguascalientes”, dijo.

Asimismo abundó en el particular y manifestó que existe “poco o nulo avance” de parte del alcalde capitalinoLeo Montañez hacia el acuerdo firmado con ambientalistas, además de qué el actual senador Toño Martín del Campo se le invitó para hablar y firmar un convenio por lo animales y así apoyar la causa desde su puesto en el senado, sin embargo, esto nunca paso.

Al concluir acusó; “Vivimos en un México donde estamos ya normalizando la violencia y eso es bien grave” al tiempo de precisar que debido a que se vive en un indice alto de violencia se debe buscar regular y evolucionar con este tipo de leyes, de lo contrario se normaliza la violencia y el maltrato entre la ciudadanía desde una etapa juvenil.