Sin incidentes C5i por “farmeo de aura”

Redacción
Aguascalientes, Ags.-La titular del C5i, Michelle Olmos, señaló que el fenómeno conocido como “farmeo de aura” se ha extendido entre estudiantes universitarios a través de retos virales de TikTok, aunque hasta el momento no se han registrado incidentes de violencia relacionados con esta práctica.
Explicó en entrevista con medios informativos que el término proviene de los videojuegos, específicamente del concepto de “farming”, y consiste en realizar acciones para proyectar una determinada actitud o presencia frente a otras personas. A diferencia de otros retos virales, indicó, actualmente se desarrolla sin contacto físico entre los participantes.
Olmos advirtió, sin embargo, que no se recomienda participar en este tipo de retos, debido a que pueden evolucionar o generar situaciones de riesgo. Destacó que, hasta ahora, el C5i no tiene reportes de agresiones derivadas del “farmeo de aura” en Aguascalientes.