Sinaloa encabeza feminicidios a nivel nacional 

Redacción

Culiacán, Sin.- Enmarcada por la confrontación entre grupos delictivos que aqueja a Sinaloa desde hace casi dos años, la entidad registra en 2026 un preocupante repunte en las muertes violentas de mujeres, posicionándose a la cabeza de este delito en el ámbito nacional.

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto, colectivos de la sociedad civil contabilizaron 85 asesinatos de mujeres en la entidad, concentrándose la mayoría de los casos en Culiacán, Mazatlán y Escuinapa.

El deterioro de las condiciones de seguridad se aceleró durante el bimestre de julio y agosto, periodo en el que se reportaron 37 víctimas, lo que representa el 43.5% del total anual.

Las mediciones independientes contrastan con los registros de las autoridades locales, cuyas cifras oficiales reportan 76 asesinatos en el mismo lapso. El incremento proyecta una tendencia crítica al compararse con el balance de 2025, año que concluyó con 102 muertes violentas de mujeres en la entidad.

Culiacán, el municipio con más feminicidios del país

De acuerdo con el Reporte de Género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de este año Sinaloa registró 54 feminicidios y 10 homicidios dolosos de mujeres, sumando 64 muertes violentas según el catálogo federal. Este indicador coloca a la entidad con el mayor número de feminicidios en todo México.

A nivel municipal, Culiacán se posiciona como la demarcación más crítica del país tras contabilizar 34 feminicidios en los primeros siete meses del año.

Violencia en el sur e hipótesis ministerial

La violencia de género se ha intensificado de forma particular en los municipios del sur del estado. Casos recientes registrados en Escuinapa —como los homicidios de Mireya, de 50 años; Karolina, de 33 años; y Yuridia, de 36 años, todas ellas jefas de familia y comerciantes— han encendido las alarmas de la comunidad local.

Con información de El Universal.

Foto ilustrativa.