Sinaloa: Graciela Domínguez asume gubernatura tras licencia de Rocha

Redacción

En sesión pública extraordinaria, el Congreso de Sinaloa nombró a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado. La asignación fue aprobada con 31 votos a favor de los bloques promoventes, seis en contra de la oposición y tres legisladores que no ejercieron su derecho al voto. La propuesta, elaborada por la Comisión de Puntos Constitucionales, permite a la diputada federal con licencia sustituir a Rubén Rocha Moya, quien el pasado sábado 22 de agosto solicitó una licencia temporal indefinida por más de 30 días.

La designación encontró un rechazó frontal de las bancadas del PRI y del PAN. La priista Irma Moreno Ovalles anunció que su partido impulsará un juicio político contra Rocha Moya y argumentó que el cambio de titular no resuelve la crisis social: «La realidad en Sinaloa no cambia con un nuevo nombramiento», señaló al condenar los índices de violencia y desapariciones. Por su parte, Jorge Antonio González (PAN) criticó lo que calificó como un sistema de gobierno fallido y exigió a la nueva mandataria independencia partidista para devolver la estabilidad económica y política a la entidad. Al recinto parlamentario acudieron los dirigentes estatales del PAN, PRI y Morena.

Al asumir el cargo, Domínguez Nava fijó la paz y la seguridad como prioridades de su gestión. «Vamos a trabajar por la paz», aseveró la gobernadora interina, comprometiéndose a entablar un diálogo permanente con los medios, el sector empresarial y diversos organismos. Evitó adelantar si realizará modificaciones en la estrategia de seguridad o en el gabinete estatal, indicando que el plan de trabajo se dará a conocer oportunamente tras una revisión administrativa.

Domínguez Nava, de 50 años y licenciada en Sociología por la UAS, cuenta con una trayectoria iniciada en el activismo social en favor de pesqueros, desplazados y derechohabientes del Infonavit. Tras militar en el PRD, se incorporó a Morena, partido con el que presidió la Jucopo en el Congreso local (2018-2021) y encabezó la Secretaría de Educación Pública estatal antes de ser electa diputada federal en 2024.

Con información de La Jornada

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