Sitian policías Plaza de la Patria previo a la votación en el Congreso de Aguascalientes de nuevo municipio

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La 66 Legislatura local votará este viernes en sesión extraordinaria la creación de Villa Juárez que hasta ahora es una comunidad que pertenece al municipio de Asientos cómo un nuevo Ayuntamiento del estado.

Cómo en las últimas semanas pobladores de la cabecera municipal de Asientos situada a unos 60 kilómetros al norte de la capital han realizado manifestaciones en contra de esta situación, además de que también en Villa Juárez se han manifestado pobladores en pro y a favor de esta situación, los legisladores estatales con mayoría panista y sus aliados PRD y PRI mandaron pedir seguridad en los cuatro puntos cardinales alrededor de la sede del Poder Legislativo que se ubica sobre la calle Moctezuma en pleno primer cuadro de esta ciudad.

La Plaza de la Patria amaneció con vallas en su perímetro por los costados de Palacio de Gobierno, la Presidencia Municipal, así como en la calle Madero que posteriormente se convierte en Moctezuma (ésta solo en unos metros), lo mismo que en la calle 5 de Mayo que está a escasos 40 metros a un costado de Palacio Legislativo, lo mismo que la calle Juárez, está ubicada a unos 65 metros, así cómo la bocacalle con la arteria Victoria y más adelante en los accesos a la calle Venustiano Carranza, Galeana y Nieto.

Por su parte, Jessica Candelas quien es habitante de la cabecera municipal de Asientos y a nombre de decenas de pobladores de aquella municipal que están en contra de que Villa Juárez se escinda del municipio en cuestión para ser uno nuevo, subió en sus redes sociales subió un video donde avisa se deslinda de cualquier manifestación en la capital del estado.

La tarde de este jueves vecinos de Asientos que tenían tomada la presidencia municipal desde el pasado sábado entregaron la sede al secretario general de gobierno del estado, Antonio Arámbula López quien a su vez confirmó que esta infraestructura no presentaba daño alguno.