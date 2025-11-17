Sobrevive a mordida de tiburón y planea volver al mar

Redacción

Un ataque a 40 metros de profundidad no frenó a Mauricio Hoyos, biólogo marino con más de tres décadas estudiando tiburones, quien continúa su recuperación en La Paz, Baja California, tras sobrevivir a la embestida de una hembra de tiburón galápagos en la Isla del Coco, Costa Rica.

“El animal se le había lanzado encima a una velocidad sorprendente, dándole apenas el tiempo suficiente para agachar la cabeza y proteger su yugular”, relató. “Cuando cerró su boca, sentí la presión de la mordida y, luego de lo que creo fue un segundo, abrió la boca y me dejó ir”, contó a BBC Mundo después de más de un mes de recuperación.

Pese a las profundas heridas en la cara y la cabeza que incluso cortaron su suministro de oxígeno durante el ascenso, Hoyos asegura que regresará al mar antes de que termine el mes. “La verdad es que mi evolución ha sido increíble. De hecho, me dieron el alta y ya tengo viaje para bucear el 14 de noviembre”, dijo con una sonrisa.

Para él, el ataque no fue una agresión deliberada, sino la reacción de un animal que buscó defenderse. “En este caso, esta mordida fue como la de los perros… No sé si esta hembra de tiburón estaba embarazada. Entonces imagínate, no solo te estás protegiendo a ti sino también a tu progenie”.

Hoyos, cuya fascinación por estos animales nació al ver “Tiburón”, ha dedicado su vida a estudiar especies como el tiburón blanco, tigre y toro. En sus trabajos de campo instala marcas acústicas que permiten rastrear sus movimientos y comprender zonas de reproducción o alimentación. “Los tiburones son como el sistema inmune de los océanos”, explicó.

Sobre el incidente, recordó que vio a la hembra galápagos de hasta tres metros y medio en una estación de limpieza. Tras marcarla, el animal giró y lo embistió. “Lo que siento es que la mandíbula inferior se me entierra en la mejilla y la parte superior en la cabeza”.

Con poca visibilidad, una careta rota y sin aire, ascendió regulando manualmente el flujo. “Empecé a nadar hacia arriba, muy coordinado, porque quería evitar movimientos erráticos que fueran a atraer al tiburón”.

Hoyos se recupera con una cicatriz que llama “marca de batalla que parece branquias”. Planea regresar a Isla del Coco en enero. “Esto me servirá para seguir hablando bien de los tiburones y abogar por su conservación”.

Con información de: BBC