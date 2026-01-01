Solamente dos estados de México no registran casos de gusano barrenador

Redacción

La confirmación del primer caso de gusano barrenador del ganado en el estado de Sonora ha encendido las alarmas en el sector agropecuario del noroeste del país. Con este hallazgo, únicamente Baja California y Baja California Sur se mantienen como las dos entidades libres de la plaga en el territorio nacional, sumando un total de 30 estados con afectaciones.

De acuerdo con el informe más reciente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), México acumula un total de 38,820 casos registrados entre el 20 de noviembre de 2024 y el 18 de agosto de 2026. A la fecha, se mantienen activos 1,963 focos de infección.

Chiapas encabeza acumulados; Zacatecas lidera activos

El balance histórico de la emergencia sanitaria sitúa al estado de Chiapas a la cabeza de los registros acumulados con 7,604 casos, seguido por Oaxaca (5,074), Veracruz (4,720), Yucatán (2,792), Puebla (2,200) y San Luis Potosí (1,708). Le siguen en la lista Tabasco (1,360), Tamaulipas (1,308), Hidalgo (1,218), Guerrero (1,217), Quintana Roo (1,159), Jalisco (1,093) y Campeche (1,076).

Cercos sanitarios y medidas en Sonora

Ante la detección del primer brote, el Gobierno del Estado de Sonora, en coordinación con organizaciones ganaderas locales, activó de manera inmediata un cerco sanitario en un radio de 20 kilómetros alrededor de la zona afectada. Como parte del protocolo de erradicación, se procedió a la liberación de 360,000 moscas estériles y se instruyó la aplicación de tratamientos preventivos obligatorios tanto en bovinos adultos como en becerros.

Por su parte, la Unión Ganadera Regional de Sonora informó que la movilización de ganado dentro de la entidad se mantiene activa, aunque sujeta a inspecciones rigurosas y al cumplimiento de estrictos requisitos de control sanitario para evitar la propagación de la plaga.

Con información de El Informador.

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