“Sólo falta que nuevo municipio se llame Villa González Mota”: Alférez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los intereses del alcalde de Asientos José Manuel González Mota ensombrecen la propuesta de crear un ayuntamiento en Villa Juárez, manifestó Fernando Alférez Barbosa, diputado local por Morena.

“Es un despropósito menospreciar a la población de Asientos con una decisión apresurada . Solamente falta que el nuevo municipio se llame Villa González Mota. Yo me pregunto qué ha hecho González Mota por su población que ha gobernado varias veces”, ironizó el legislador guinda.

Alférez Barbosa calificó a González Mota como “Don Perpetuo”, en alusión al personaje del caricaturista Rius, al que además cuestionó emprender acciones legales contra manifestantes de su municipio, añadiendo que no se cumplirán los proyectos anunciados de manera oficial y también alertó en cuanto a un presupuesto de 100 millones de pesos de recursos públicos para el proceso de transición.

“Ni van a construir el libramiento, ni van a mejorar las vialidades de Villa Juárez. Pero sí van a autorizar 100 millones de pesos que se van a ir por el caño del despilfarro”, insistió el diputado morenista.

La propuesta de crear un municipio en Villa Juárez fue aprobada por mayoría del Congreso del Estado. Uno de los promoventes ha sido el mismo González Mota, alcalde de Asientos, que reside precisamente en Villa Juárez.