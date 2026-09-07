Soriana aclara que no ha realizado despidos masivos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Luego de que en días pasados se publicó una información donde se señalaba que la empresa propietaria de tiendas de autoservicio Soriana había despedido a unos 4 mil empleados.

La compañía emitió un posicionamiento al respecto y señaló entre otras cuestiones en épocas de altas ventas se realizan contrataciones temporales, mismas que al concluir la temporada los empleados eventuales terminan la relación laboral.

Aquí el posicionamiento íntegro:

Soriana aclara

Con relación a la información que circula sobre despidos en la compañía, Organización Soriana informa que dicha información es falsa. Durante el 2026 no se han llevado a cabo ningún plan de recorte de nuestra plantilla.

Las variaciones en la plantilla laboral forman parte de la dinámica natural de la operación yresponden, entre otros factores, a las necesidades de cada temporada.

Durante periodos de alta demanda, como Hot Sale, Julio Regalado, Buen Fin o la temporada navideña, se llevan a cabo contrataciones adicionales por tiempo determinado para fortalecer la operación y atender las necesidades de nuestros clientes.

Por ello, las fluctuaciones que eventualmente pueden observarse en el número de colaboradores responden a la naturaleza estacional de la operación y no representan un proceso de reducción del personal en específico.

Paralelamente, en Organización Soriana continuamos invirtiendo durante el año, en la remodelación y actualización de 23 tiendas de autoservicio, la apertura y reapertura de 2 sucursales en los estados Nuevo León y Veracruz, con la generación de más de 1,000 empleos directos e indirectos, 3 aperturas de Sodimac; aunado al fortalecimiento de la propuesta comercial y la incorporación de nuevos servicios que respondan a la evolución de las necesidades de nuestros clientes.

Nuestra visión de crecimiento se mantiene sólida. Contamos con una reserva de más de 50 terrenos que forman parte de nuestros planes futuros de expansión, lo que nos permitirá llegar a más municipios del país y continuar fortaleciendo nuestra participación de mercado a través de las tiendas físicas y en línea.

En Organización Soriana mantenemos una comunicación abierta y estamos disponibles para atender cualquier duda o inquietud relacionada con la compañía, con el objetivo de brindar información clara y verificada.

La Organización Soriana emitió este comunicado luego de que se publicó en este medio; la siguiente información hace unos días : En este medio se publicó en días pasados que

Con base en sus informes financieros, la cadena pasó de 86,259 colaboradores en junio de 2025 a 82,064 en junio de 2026, lo que representa una reducción de 4.9% en su plantilla. La disminución fue gradual: entre marzo de 2025 y marzo de 2026 ya se registraba la baja de 5,199 plazas, a las que se sumaron 2,026 salidas adicionales en el segundo trimestre de este año. La empresa no precisó qué proporción corresponde a despidos, renuncias o vacantes congeladas.

Rodrigo Benet Córdova, director de Administración y Finanzas de Soriana, explicó a inversionistas que el incremento de doble dígito al salario mínimo presionó los gastos operativos. Como respuesta, la firma optimizó procesos con tecnología y detalló que un trámite administrativo que antes requería 40 personas en oficinas centrales, hoy opera con dos empleados y apoyo de IA. Asimismo, prevé instalar 600 cajas de autocobro adicionales y negociar esquemas de empleados multifuncionales con los sindicatos.