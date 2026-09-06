“Spider-Man: Nuevo Día” lleva seis semanas en la cima de taquilla global

Redacción

Spider-Man: Un Nuevo Día extendió su hegemonía en los cines de Estados Unidos y Canadá al recaudar 18 millones de dólares durante el fin de semana, acumulando seis semanas consecutivas en el primer lugar de la taquilla.

Con este resultado, el filme protagonizado por Tom Holland y dirigido por Destin Daniel Cretton se convierte en apenas la segunda película de esta década en mantener el liderazgo durante seis semanas seguidas, una proeza comercial que no se registraba desde el estreno de Avatar: El camino del agua en 2022.

De acuerdo con estimaciones de Sony, la cinta alcanzará los 23.3 millones de dólares al término del puente festivo de cuatro días por el Día del Trabajo. A nivel global, el largometraje del superhéroe arácnido ya suma una recaudación acumulada de 2,400 millones de dólares.

Impulso histórico para la industria del cine

El desempeño de Un Nuevo Día, sumado al éxito comercial de La Odisea, consolidó la mejor temporada de verano para la industria cinematográfica en el periodo posterior a 2020.

Al corte del 31 de agosto, la taquilla estadounidense registraba un acumulado de 4,600 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 26.1% en comparación con 2025. Proyecciones de la firma Rentrak señalan que, al incluir las cifras finales del fin de semana festivo, el periodo estival cerrará en torno a los 4,759 millones de dólares, superando ligeramente la marca histórica de 4,758 millones de dólares establecida en 2013.

Pese a que la afluencia de espectadores aún se ubica por debajo de los niveles óptimos y el aumento en el precio de las entradas incide en las comparativas de ingresos, los resultados marcan un hito en la recuperación económica de las salas de cine.

La meta del mercado doméstico

Tras consolidar su paso en cartelera, los análisis del sector contemplan la posibilidad de que la entrega se aproxime a los 1,000 millones de dólares en la taquilla doméstica estadounidense. Aunque el objetivo se perfila complejo, analistas consideran viable que la cinta compita con marcas históricas dentro del mercado norteamericano, como los 936 millones de dólares alcanzados por Star Wars: El despertar de la fuerza.

Con información de elhorizonte.mx

Foto: Sony.