‘Spider-Man: Nuevo día’ supera ganancias de 2MMD en tiempo récord

Redacción

El trepamuros de Marvel ha vuelto a hacer historia en la industria cinematográfica. Durante su tercer fin de semana en cartelera, Spider-Man: Un nuevo día superó formalmente la barrera de los 2 mil millones de dólares en recaudación global, hito que consiguió en tan solo 19 días de exhibición en salas.

Con esta marca, el filme se posiciona como la segunda película más rápida de la historia en alcanzar dicha cifra, quedando únicamente por detrás de Avengers: Endgame, que ostenta el récord absoluto al lograrlo en sus primeros 11 días.

El desempeño en taquilla de esta nueva entrega sobrepasa formalmente el resultado final de su antecesora, Spider-Man: No Way Home, la cual concluyó su ciclo comercial cercano a los 1.92 mil millones de dólares.

Marvel Studios se prepara ahora para afrontar sus próximos lanzamientos de gran escala, encabezados por Avengers: Doomsday.

Con información de lacuevadelnerd.com

Foto: Sony.