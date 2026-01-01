Sube a 9 el número de presas con crecimiento notable;  la Calles alcanzó el 31.2%

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Comisión Nacional del Agua reporta a este 8 de septiembre del 2025 que son ya nueve presas del estado las que han alcanzado su máxima capacidad.

La Abelardo L. Rodríguez alcanzó ya el 100.1%; Jocoqui 31.2%; 50 Aniversario 100.3%; Niágara 103 4; Media Luna 10.4%, Codorniz 101.1%; Cedazo 100%; Malpaso 100.0% y Ordeña Vieja 100%.

La delegada de la Conagua en el estado, Rocío Reyes, destacó en entrevista colectiva que en caso de la presa Calles en San José de Gracia, principal vaso de recepción de agua en el estado al día de hoy está al 31.2%.

La funcionaria federal expuso que ha sido un año bueno que se está reflejando en el campo.

Asimismo, dijo que Aguascalientes ha dejado de aparecer en el Monitor de Sequía, lo cual sin buenas noticias para el campo al avanzar en sus cosechas.

“La recuperación de la presa Calles de verdad ha sido muy buena, porque se estar en sus más bajos niveles en esta temporada ha repuntado y aún se esperan las lluvias de lo que resta de septiembre”.