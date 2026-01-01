Suiza: tiroteo en fiesta rave deja un muerto y varios heridos

Redacción

Una mujer de 22 años de nacionalidad italiana perdió la vida y otras cinco personas resultaron heridas tras un tiroteo registrado durante la madrugada de este domingo en una fiesta rave celebrada en las instalaciones de un hipódromo en la ciudad de Aarau, capital del cantón de Argovia, al norte de Suiza.

La víctima mortal falleció en el lugar del suceso, mientras que los heridos —cuatro hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 24 y 27 años— fueron trasladados a hospitales cercanos con lesiones que van de leves a graves.

Fuga y operativo de búsqueda internacional

Tras las anotaciones de los disparos, el responsable —o responsables— se dio a la fuga. Las fuerzas de seguridad suizas desplegaron un amplio dispositivo de rastreo que incluye el uso de un helicóptero del Ejército y han solicitado a la población civil evitar las inmediaciones del hipódromo.

Debido a que Aarau se ubica a menos de 40 kilómetros de la frontera con Alemania, la policía alemana se sumó a las tareas de búsqueda ante la sospecha de que el agresor pudiera haber cruzado la frontera. Asimismo, las autoridades cantonales solicitaron a los asistentes al evento enviar cualquier material en foto o vídeo a las cuentas oficiales de la policía para esclarecer los hechos y determinar el móvil del ataque, el cual permanece desconocido.

Confirmación diplomática y cooperación entre Suiza e Italia

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia confirmó que la joven de 22 años fallecida era de nacionalidad italiana. La Unidad de Crisis de la cancillería italiana, en coordinación con la embajada en Berna y el consulado en Basilea, ya brinda asistencia a los familiares de la víctima.

El ministro suizo de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo italiano, Antonio Tajani, para expresarle sus condolencias y garantizar plena asistencia en las investigaciones para dar con el paradero del responsable y determinar si hay más ciudadanos italianos entre los hospitalizados.

El gesto de solidaridad fue agradecido por Tajani en medio de un contexto de tensiones diplomáticas recientes por la gestión del incendio registrado la pasada Nochevieja en un bar de Crans-Montana, en el que fallecieron 41 personas, entre ellas seis jóvenes italianos.

Con información de EFE

Foto: AFP