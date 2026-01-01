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20 agosto, 2026
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Sujeto causó daños en pozo de agua en Villa Montaña y lo detuvieron

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte de una persona que se encontraba causando daños a las instalaciones de un pozo de agua ubicado en el fraccionamiento Villa Montaña.

Al arribar a la calle Pico de Valdemadera, los oficiales ingresaron por un camino de terracería, donde fueron informados que un sujeto se encontraba arrancando el cableado del pozo, provocando daños y afectando directamente el funcionamiento de esta infraestructura.

Cabe señalar que dicho pozo es fundamental para el abastecimiento de agua de habitantes de sectores como Villa Montaña, Pozo Bravo, El Rosedal, Soberana Convención, Constitución, Parras, Villa Teresa, Los Naranjos y Villas de Nuestra Señora de la Asunción, por lo que los elementos actuaron de manera inmediata para evitar que continuaran los daños.

En el lugar fue asegurado un hombre identificado como Andrés, de 39 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.