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19 agosto, 2026
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Suman 107 atenciones por mordeduras y picaduras de arañas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Secretaría de Salud Federal reportó que Aguascalientes acumula 37 casos de mordedura de araña viuda negra durante lo que va de 2026, de los cuales 20 corresponden a hombres y 17 a mujeres.

La cifra representa una ligera disminución respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 40 atenciones relacionadas con esta especie, considerada de importancia médica por la toxicidad de su veneno.

En contraste, los casos asociados con la araña violinista presentan un ligero incremento. Hasta el momento se han registrado siete atenciones en la entidad, cuatro correspondientes a hombres y tres a mujeres, mientras que durante el mismo periodo del año pasado se contabilizaron seis casos.

El reporte de las autoridades sanitarias también señala 63 incidentes relacionados con picaduras o mordeduras de otras especies de arañas. De este total, cuatro casos fueron incorporados durante la última semana, por lo que se mantiene el llamado a la población para reforzar las medidas preventivas en viviendas, patios y espacios donde puedan refugiarse estos animales.

La Secretaría de Salud Federal recomienda mantener los hogares limpios, evitar la acumulación de cacharros, madera, ropa u objetos que permanezcan almacenados durante largos periodos y revisar aquellos sitios oscuros o poco frecuentados antes de manipularlos.

Las autoridades exhortan a la población a no intentar capturar o manipular arañas que puedan representar un riesgo y, ante una mordedura y la aparición de síntomas, acudir oportunamente a una unidad médica para recibir valoración y atención.