Suman mil 200 bordos construidos en los últimos 3 años en Aguascalientes: Sedrae

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Más de un millar de bordos para almacenaje de agua se han construido en los últimos tres años, refirió Isidoro Armendáriz García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), en torno al proyecto de la actual administración estatal que comenzó en 2022.

“En lo que va de la gestión de la gobernadora Tere Jiménez, hemos rehabilitado y construido cerca de 1200 bordos. Lo cual representa que tenemos una capacidad de almacenaje de agua que es positiva”, expuso el funcionario.

Armendáriz García calculó que en la entidad se cuenta con cerca de 6200 bordos, resaltando de paso que la mayoría registran una amplia capacidad de reserva que puede alcanzar a distribuir para el siguiente año.

“De tal manera que estos bordos pueden durar hasta los meses de enero o febrero, con agua. Algunos de estos, por supuesto los de mayor capacidad, pueden alcanzar hasta el ciclo de marzo”, indicó.

El titular de Sedrae adicionó que se espera seguir con un registro de producción de bordos en el siguiente año.