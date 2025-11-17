Supera Museo de Jesús María los mil 200 visitantes en dos meses

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- El Museo de la Ciudad de Jesús María rebasló la cifra de los mil 200 visitantes desde su apertura el 11 de septiembre, la Instancia de Turismo reporta que el espacio mantiene un flujo constante gracias a grupos estudiantiles de distintos niveles.

Armando García, titular del área, afirmó que el balance es positivo.

“La verdad es que vamos muy, muy bien. Andamos arriba de mil 200 visitantes. Desde que nosotros abrimos el 11 de septiembre ya llevamos más de mil 200 visitantes”, explicó.

Destacó que las escuelas han sido clave para ese crecimiento.

“Estamos convocando a todos los estudiantes de escuelas desde primaria, secundaria y preparatoria para que nos visiten y en promedio nos están visitando hasta cuatro o cinco escuelas por semana”, dijo.

“Los promotores del museo están siendo los muchachitos, los jovencitos, los niños que llegan con sus papás y le dicen: ‘Papá, ya fui al museo’. Ahora quieren que el papá venga y lo conozca”.

El funcionario señaló que la afluencia sube los fines de semana por el interés de las familias.