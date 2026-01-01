Superan 300 multas por invadir ciclovías en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La ocupación indebida de las ciclovías por parte de automovilistas continúa generando sanciones en Aguascalientes. En lo que va de 2026, el Municipio ha aplicado más de 300 infracciones a conductores que dejan sus vehículos sobre estos espacios destinados exclusivamente a la circulación de bicicletas.

José Luis Rodríguez Montoya, director de Movilidad y Tránsito del Municipio, señaló a medios informativos que esta conducta se mantiene como una de las situaciones que requieren mayor atención dentro de la operación vial, debido a que los automóviles estacionados en las ciclovías obligan a los ciclistas a abandonar su espacio de circulación y exponerse al tránsito vehicular.

Ante la recurrencia de estas infracciones, el Ayuntamiento analiza la posibilidad de incrementar las sanciones para quienes utilicen las ciclovías como estacionamiento. El objetivo, explicó el funcionario, es generar un mayor respeto hacia la infraestructura destinada a los usuarios de bicicleta y reducir las obstrucciones.

Actualmente, los agentes de Tránsito cuentan con la instrucción de intervenir y sancionar cuando detectan vehículos ocupando estos espacios, aunque la aplicación de las multas depende de las condiciones operativas del momento.

Rodríguez Montoya reconoció que una vigilancia constante permitiría atender con mayor rapidez los casos de vehículos mal estacionados en las ciclovías; sin embargo, señaló que la corporación también debe distribuir a sus elementos en otros puntos de la ciudad y responder a las distintas necesidades relacionadas con la movilidad y el tránsito.

Por ello, mientras se analiza un posible endurecimiento de las medidas, las autoridades mantienen los recorridos y la atención de reportes como parte de las acciones para evitar que las ciclovías sean utilizadas como zonas de estacionamiento.