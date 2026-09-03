Superan mil los ataques de perro registrados este año en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Las agresiones por perros continúan representando un problema recurrente para la población de Aguascalientes. De acuerdo con los registros del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, en lo que va de 2026 se han contabilizado mil 140 personas atendidas por mordeduras de perro, con una mayor incidencia entre hombres, quienes concentran 634 casos, mientras que 506 corresponden a mujeres.

La problemática no ha mostrado una disminución en las últimas semanas. Tan solo en el más reciente corte epidemiológico se incorporaron 47 nuevos casos, una cifra que refleja que las mordeduras continúan ocurriendo de manera constante en distintos puntos de la entidad.

Al comparar el comportamiento registrado con el mismo periodo del año pasado, los datos muestran además un ligero aumento. Los mil 140 casos acumulados en 2026 representan un incremento de 1.51 por ciento frente a los mil 123 registrados durante el mismo periodo de 2025, por lo que las autoridades mantienen bajo seguimiento este tipo de incidentes debido a los riesgos que pueden representar para la salud de las personas.

La atención sobre el tema también se ha intensificado a raíz de diversos hechos recientes, entre ellos la agresión sufrida por un menor en el municipio de Asientos, quien resultó con lesiones de consideración luego de ser atacado por un perro.

A este panorama se suma el caso más reciente reportado en la colonia Insurgentes, donde se dio a conocer un supuesto ataque de un perro contra elementos policiacos durante una intervención. El hecho volvió a poner sobre la mesa los riesgos a los que pueden estar expuestas tanto las personas que se encuentran cerca de animales agresivos como quienes participan en labores de seguridad y atención de emergencias.

Con más de mil casos acumulados en el año y decenas de nuevos reportes cada semana, las mordeduras de perro permanecen como un problema que requiere medidas de prevención, principalmente en materia de tenencia responsable, supervisión de los animales y atención oportuna de cualquier persona que sea víctima de una agresión.