Sustraen a martillazos en museo de Viena joya valuada en 5 millones de euros

Redacción

Viena.-Dos sujetos armados ingresaron como visitantes tras pagar sus boletos al Museo de Artes Aplicadas de Viena (MAK) y rompieron una vitrina con un martillo para apoderarse de un collar de diamantes y platino valuado en cinco millones de euros. Tras concretar el atraco en pleno horario de atención, los involucrados se dieron a la fuga, sin que el incidente dejara personas lesionadas.

La pieza sustraída es una joya de la firma francesa Van Cleef & Arpels de más de 200 quilates y 673 piedras preciosas, confeccionada originalmente para la reina Nazli de Egipto, quien la lució en 1939 durante el enlace matrimonial de su hija Faiza con el futuro sah Mohammad Reza Pahlavi. El objeto formaba parte de una muestra temporal compuesta por cerca de 500 piezas que inició el 10 de junio y cuya conclusión está programada para el 27 de septiembre.

La policía de Austria desplegó un dispositivo de búsqueda para dar con los sospechosos, cuyos rostros fueron registrados por el sistema de videovigilancia del inmueble al no portar coberturas faciales. Por su parte, la dirección del museo confirmó el hecho y mantuvo el acceso al público cubriendo la vitrina siniestrada, al tiempo que reservó mayor información mientras continúan las investigaciones ministeriales.