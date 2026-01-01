Tamaulipas: aseguran 135 animales exóticos en operativo federal 

Redacción

En el marco de las investigaciones enfocadas en combatir el mercado ilícito de hidrocarburos, fuerzas federales ejecutaron cinco órdenes de cateo en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas, logrando la detención de una persona y el aseguramiento de un rancho utilizado como zoológico clandestino con 135 animales exóticos, además de miles de litros de diésel.

El operativo conjunto fue desarrollado por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales. La intervención derivó en la incautación de cinco inmuebles: un rancho, una vivienda, un taller, un centro de almacenamiento y una gasolinera clandestina.

Especies en peligro de extinción y bajo regulación internacional

Dentro del rancho cateado, los efectivos hallaron una vasta colección de fauna silvestre que incluye cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas, tres leones africanos, bisontes, tortugas sulcata, búfalos y un camello.

De acuerdo con el informe oficial, al menos 35 ejemplares se encuentran bajo alguna categoría de riesgo en la norma NOM-059-SEMARNAT-2010. Especies como el jaguar, el mono araña mexicano, el tigrillo, la guacamaya verde y el bisonte americano están catalogadas en peligro de extinción, mientras que el borrego cimarrón, la iguana verde y el perico azteca figuran como sujetos a protección especial.

Asimismo, se detectó la presencia de ejemplares regulados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), entre los que destacan mandriles, lémures y leones africanos. La totalidad de los animales quedó bajo el resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su evaluación médica y manejo especializado.

Golpe a la logística del hidrocarburo ilícito

A la par del rescate animal, las autoridades incautaron aproximadamente 68 mil litros de diésel y diversa maquinaria utilizada para el tráfico de combustible, incluyendo un tractocamión, dos pipas, una camioneta pick-up, dos frac tanks, dos autotanques, cuatro bombas de presión, tanques de almacenamiento y reactores. En el sitio también se decomisaron armas de fuego, cartuchos útiles y equipos de comunicación.

El detenido, junto con el material vegetal, hidrocarburo y armamento, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación para determinar su situación jurídica, mientras que las propiedades intervenidas permanecen selladas y custodiadas por las fuerzas de seguridad.

Con información de Quadratin

Foto ilustrativa.