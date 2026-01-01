Tamaulipas: fallecen cuatro marinos tras caer su vehículo a un río 

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18 agosto, 2026
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Redacción

Soto La Marina, Tamp.- Cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar) perdieron la vida la madrugada de este martes 18 de agosto luego de sufrir un accidente vehicular y caer a las aguas de un río en el municipio de Soto La Marina, Tamaulipas. El hecho fue confirmado horas después por el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya.

De acuerdo con reportes de medios locales, el percance ocurrió durante las primeras horas del día en las inmediaciones del poblado de La Pesca, a la altura de la zona conocida como La Draga. 

Las informaciones preliminares indican que los efectivos navales se desplazaban de regreso a su base militar cuando la unidad en la que viajaban salió del camino y se precipitó hacia el cauce del río.

Hasta el momento se desconocen las causas precisas que originaron el choque y la posterior caída del vehículo. Diversas autoridades e inspectores se desplegaron en el sitio de los hechos para llevar a cabo las diligencias correspondientes, realizar el peritaje vial y coordinar las maniobras de rescate e investigación.

A través de sus canales institucionales y redes sociales, el gobernador Américo Villarreal emitió un mensaje de luto para expresar sus condolencias a los allegados de las víctimas y al cuerpo de la Marina.

Se espera que en el transcurso de la jornada las autoridades federales y locales brinden un informe técnico definitivo sobre las investigaciones en el poblado de La Pesca.

Con información de UnoTv

Foto: X.