Tensión en bolsas mundiales por precios del petróleo

Redacción

Los principales índices accionarios a nivel global arrancaron la jornada operando en terreno negativo, dominados por un ambiente de cautela entre los inversionistas ante la expectativa de que el incremento constante en los precios del petróleo continúe exacerbando las presiones inflacionarias a escala internacional.

El ajuste bursátil responde a la intensificación de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, así como al repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro y la cautela previa a la difusión de datos clave sobre el mercado laboral en Estados Unidos.

En el mercado estadounidense, la corriente vendedora encabezada por el sector tecnológico llevó al Nasdaq a retroceder un 0.85 %, ubicándose en los 26,148.50 enteros. Por su parte, el S&P 500 cedió un 0.46 %, mientras que el industrial Dow Jones cayó un 0.36 %, situándose en las 52,990.17 unidades.

Analistas del grupo financiero Valmex destacaron que “los inversionistas continúan ajustando sus expectativas ante la posibilidad de nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed)”, en un contexto donde el encarecimiento energético complica el panorama inflacionario.

Las plazas europeas registraron descalabros más pronunciados: el DAX de Alemania encabezó las caídas con una contracción del 1.27 % (25,927.24 puntos), seguido por el IBEX 35 de España con -0.94 % (19,786.40 enteros), el CAC 40 de Francia con -0.57 % (8,286.59 unidades) y el FTSE 100 de Londres con -0.45 % (10,777.99 puntos).

El mercado bursátil mexicano contagió el tono negativo internacional. El índice referencial S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cedió un 0.22 %, cotizando en 65,286.20 unidades, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores cayó un 0.35 %, estableciéndose en los 1,317.62 enteros.

Paralelamente, las cotizaciones del petróleo se mantuvieron al alza: el barril de West Texas Intermediate (WTI) subió un 2.40 % para venderse en 87.84 dólares, mientras que el crudo Brent del Mar del Norte avanzó un 1.97 %, situándose en los 92.26 dólares por unidad.

Con información de El Financiero.