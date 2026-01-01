Tere Jiménez gestiona proyectos para el campo con la SADER

Redacción

Ciudad de México.-En la Ciudad de México, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con Columba Jazmín López Gutiérrez, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), con el fin de gestionar proyectos que impulsen el desarrollo y fortalecimiento del campo en Aguascalientes.

En el encuentro, la gobernadora destacó las ventajas competitivas de Aguascalientes en materia agropecuaria, entre las que sobresale el Distrito de Riego 001 que, gracias a su modernización, tecnificación y automatización, es considerado un referente a nivel nacional. Asimismo, resaltó que la entidad cuenta con el crédito agropecuario más accesible del país, con una tasa de interés del 7 por ciento.

De igual manera, hizo hincapié en el gran potencial de Aguascalientes para la exportación de productos cárnicos, gracias a su importante infraestructura de rastros Tipo Inspección Federal (TIF). Además, de la Unidad de Mejoramiento Genético para el ganado, una de las más importantes del país, entre otros proyectos y fortalezas.

Tere Jiménez también presentó los programas y acciones que impulsa el Gobierno del Estado para respaldar a las y los productores, entre los que destacan el uso eficiente del agua, la entrega de semilla mejorada, los apoyos pecuarios y programas para mujeres del campo. A ello se suman las labores de desazolve de presas y bordos, la rehabilitación y construcción de caminos saca cosechas y el programa de Empleo Temporal, entre otras acciones encaminadas a mejorar las condiciones y fortalecer las actividades productivas del campo.

Por otra parte, la gobernadora planteó ante el Gobierno Federal una serie de peticiones orientadas a atender las principales necesidades del sector agropecuario en Aguascalientes, como la conclusión de la tecnificación del Distrito de Riego 001, la habilitación de un centro de acopio de leche en el municipio de El Llano, así como el fortalecimiento de las acciones para la movilización y trazabilidad del ganado, entre otras.

Finalmente, Columba Jazmín López Gutiérrez, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), manifestó su disposición para trabajar de manera coordinada con el Gobierno de Aguascalientes y brindar el respaldo necesario para impulsar los proyectos y acciones planteados, en beneficio de las y los productores del campo de la entidad.

En la reunión que se realizó en las oficinas de la SADER, también estuvieron presentes Isidoro Armendáriz García, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae); Lorena Martínez, representante del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la Ciudad de México; y funcionarios de la dependencia federal.