Tere Jiménez reconoce labor de ganaderos locales

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el marco del Día del Ganadero, la gobernadora Tere Jiménez se reunió con cientos de productores de leche y carne para reconocer su labor en la crianza y cuidado del ganado que abastece de alimentos al estado.

Recordó que, según indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las actividades primarias se incrementaron un 13.7 por ciento en el segundo trimestre del año, lo que posicionó a Aguascalientes en el séptimo lugar a nivel nacional gracias al esfuerzo y dedicación de agricultores y ganaderos.

“Reconozco su esfuerzo, porque ustedes son los que trabajan la tierra; sí hay que arriesgarnos; sí hay que trabajar la tierra, y yo vengo a reconocer su trabajo, su cariño, que imprimen en la tierra”.

Por su parte, Isidoro Armendáriz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), destacó que se está apoyando al sector con programas, como la entrega de semilla, vacunas, mejoramiento genético, rastros certificados, maquinaria agrícola, campañas de sanidad ganadera, entre otros programas.

Se reiteró que el Gobierno del Estado seguirá respaldando a los productores del campo en todos los retos que se les presenten, buscando las mejores alternativas para el sector y para la población que necesita de su trabajo.

Durante el encuentro, la gobernadora destacó que la ganadería es una de las actividades más sólidas del sector rural, pues genera empleos, impulsa la economía local y garantiza la disponibilidad de alimentos de calidad para las familias aguascalentenses.

Tere Jiménez reiteró que su administración mantendrá un trabajo cercano con el gremio, impulsando programas de tecnificación, apoyo sanitario, capacitación y financiamiento, con el fin de fortalecer la competitividad del sector y asegurar su permanencia en las próximas generaciones.

Por su parte, los productores agradecieron el respaldo brindado por el Gobierno del Estado y expresaron su disposición para continuar colaborando en proyectos que mejoren la productividad de las comunidades rurales.

Además, en el evento se le brindó un homenaje póstumo a José de Jesús Guzmán de Alba, expresidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida (UGRH) y uno de los mayores impulsores de la ganadería en Aguascalientes.

A este encuentro acudió José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno del Estado de Aguascalientes; Leonardo Montañez, presidente municipal de Aguascalientes; el senador Juan Antonio Martín del Campo; así como Rigoberto Macías López, presidente interino de la UGRH; Gustavo Franco, presidente de la Asociación Ganadera Local (AGLA); José Luis Gutiérrez, secretario de la AGLA, y el diputado Heriberto Gallegos.