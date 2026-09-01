Todo listo en el Alessandros Racing para abrir el Chase en Monterrey

Redacción

Ciudad de México.- La fase final de NASCAR México Series, comienza el próximo fin de semana cuando el campeonato celebre su novena fecha de la temporada en el Autódromo Monterrey, cita donde el equipo Alessandros Racing/Heraldo Media Group, tiene el objetivo de adjudicarse los primeros sitios para avanzar en el Chase.

En la NMS, su piloto insignia, Rubén Rovelo, a bordo del auto #28 tiene la oportunidad de oro para pelear por el título. El experimentado piloto va a una de las pistas que más le han dado satisfacciones y eso le agrega confianza para obtener un buen resultado.

En la misma categoría mayor, Helio Meza y Omar Jurado, que desafortunadamente no podrán entrar a las batallas por la corona, buscarán tener buenas actuaciones que le ayuden al equipo a seguir creciendo su jerarquía como el equipo más grande de México.

Por otra parte, para la categoría Challenge Series, Alessandros Racing/Heraldo Media Group, tiene tres boletos para pelear por la corona de la categoría, el mejor posicionado es Gerardo “Chispa” Rodríguez, seguido por Mateo Girón y por Eliud Treviño.

Mateo y “Chispa” son considerados entre los favoritos para obtener la corona a final de año,ya que a lo largo de las primeras ocho fechas, obtuvieron podios y siempre pelearon los primeros lugares,

Sin embargo, en esta nueva etapa el camino no será fácil, por lo que especular con los resultados no es opción y las victorias son el camino más fiable para alcanzar los objetivos. El único que hasta el momento ha conseguido la victoria en la presente temporada es Rodríguez, la cual consiguió en la fecha 6 en Querétaro.

Finalmente, en Trucks México Series, Santiago Cruz también tiene su pase para las batallas por el título, y también es uno de los favoritos para llevarse la gloria.

Las acciones darán inicio este viernes 4 de septiembre cuando se lleven a cabo dos sesiones de prácticas para cada una de las categorías. Mientras que el sábado, el espectáculo de velocidad será nocturno.

Las calificaciones darán inicio a las 15:00 Hrs para las Trucks, mientras que la carrera se realizará a las 18:40 Hrs en una competencia pactada a 70 giros.

Mientras tanto, los autos NASCAR México Series y Challenge Series disputarán su ronda de calificación a las 16:30 Hrs, y la carrera verá ondear la bandera verde a las 20:30 Hrs para enfrentar 120 giros al trazado mejor conocido como “El frijol” de una milla de distancia.