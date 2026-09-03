Toman refresco de inodoros por mil 300 dólares en Rusia

Redacción

Rusia.-Una tienda de plomería en la ciudad de Stávropol, Rusia, generó una ola de críticas tras organizar una competencia publicitaria en la que decenas de personas bebieron refresco servido directamente dentro de inodoros nuevos. La dinámica, bautizada como “Juego de Tronos” para promocionar la sucursal de la empresa Domix, ofreció un incentivo económico de 100 mil rublos (aproximadamente mil 300 dólares) al vencedor del reto.

El certamen inició con una fase eliminatoria en la que los concursantes, divididos en bloques de siete, debían vaciar con sorbetes gigantes la bebida con gas colocada en las tazas de los retretes. Los competidores más rápidos de cada grupo avanzaron a una etapa final de resistencia física donde se sentaron sobre las tapas cerradas con la orden de no levantarse. Tras el alto consumo de líquido, los siete finalistas debieron contener sus necesidades fisiológicas durante horas para mantenerse en la contienda.

La prueba de permanencia se extendió por diez horas consecutivas dentro del establecimiento, tiempo en el que solo dos personas abandonaron. La mayoría de los finalistas aguantó la jornada completa en busca del premio en efectivo, cuya entrega el comercio no hizo pública. Pese a que las imágenes del evento se viralizaron rápidamente en plataformas digitales, la iniciativa recibió duras condenas por parte de usuarios y medios locales, quienes catalogaron la dinámica como un acto degradante.