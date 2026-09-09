Tormenta Norbert se acerca a costas de Jalisco

Redacción

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo estrecha vigilancia el océano Pacífico debido al desarrollo de dos zonas de baja presión con probabilidad de evolución ciclónica. De concretarse la intensificación de alguno de estos sistemas, se dará origen a la tormenta tropical “Norbert”, que se convertiría en el decimocuarto sistema con nombre de la actual temporada de ciclones en dicha cuenca.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones atmosféricas actuales favorecen el fortalecimiento de ambas perturbaciones en las inmediaciones de las costas mexicanas:

Sistema cercano a Jalisco: Una zona de baja presión ubicada a 980 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, incrementó a un 80 % su probabilidad de desarrollo ciclónico en un lapso de 48 horas y sostiene un 90 % a siete días. La perturbación se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 km/h; aunque se aleja gradualmente del litoral, sus desprendimientos nubosos impulsan el ingreso de humedad hacia el occidente del país.

Sistema al sur de Baja California: Se prevé la formación de una segunda zona de baja presión al sur de la península de Baja California, la cual registra un 40 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a siete días.

A pesar del paulatino alejamiento de la principal baja presión, la entrada de humedad mantendrá condiciones climáticas inestables, ambiente fresco por la mañana, cielos nublados y alta probabilidad de precipitaciones en territorio jalisciense durante este miércoles 9 de septiembre.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara se anticipa un ambiente húmedo con temperaturas mínimas de 13 °C y máximas de 26 °C, acompañado de cielos mayormente cubiertos, lluvias intermitentes de ligeras a moderadas y tormentas eléctricas aisladas por la tarde.

En la franja costera, que abarca Puerto Vallarta y Costalegre, se prevé un incremento en las precipitaciones y oleaje elevado a causa de la cercanía del sistema. Las autoridades de Protección Civil han recomendado a la población de los estados del Pacífico y a la navegación marítima extremar precauciones ante el riesgo de corrientes de arrastre y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Con información de El Informador.