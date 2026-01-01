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30 agosto, 2026
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Tormenta tropical Karina se intensifica a huracán en Océano Pacífico

Redacción

La tormenta tropical Karina se fortaleció este domingo hasta convertirse en un huracán de categoría 1 en el océano Pacífico y podría alcanzar la fuerza de un huracán mayor en los próximos días, según informaron especialistas del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami.

A pesar de la intensificación del sistema, las autoridades confirmaron que el vórtice del ciclón se localiza en mar abierto, distante de las costas, por lo que no representa un peligro directo de impacto en territorio continental.

Actualmente, Karina registra vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 millas por hora). Un huracán alcanza la clasificación de “mayor” al situarse en la categoría 3 o superior de la escala Saffir-Simpson.

No obstante, el NHC advirtió que el oleaje generado por Karina se sentirá en el litoral mexicano, ocasionando marejadas peligrosas y fuertes corrientes de arrastre a lo largo de zonas del suroeste del país y de la península de Baja California.

Con información de AP

Foto: Instagram.