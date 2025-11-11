Torneo de la Amistad dejará derrama económica de más de 900 mdp

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Torneo de la Amistad 2025 pudiera dejar una derrama económica de 900 millones de pesos, consolidando al estado como un referente nacional en turismo deportivo y de eventos.

Durante el torneo, se prevé la ocupación de más de 7 mil habitaciones en hoteles y hospedajes alternativos, mientras que los sectores restaurantero, de transporte y comercio local experimentan una intensa actividad.

El secretario de Turismo, Mauricio González López, destacó que la magnitud del torneo impulsa de manera directa la economía local, beneficiando al sector hotelero, restaurantero, de transporte y comercio minorista, y es que Aguascalientes recibirá a más de 50 mil visitantes, entre atletas, entrenadores y familias, lo que elevará la ocupación hotelera a niveles récord y llenará de flujo los principales corredores turísticos y comerciales de la ciudad.

El torneo, con sede principal en el Cumbres International School Aguascalientes, reúne a 641 equipos que compiten en 12 disciplinas deportivas, incluyendo futbol, basquetbol, voleibol, golf, natación, tenis, pádel, atletismo, taekwondo y gimnasia. Las competencias se llevan a cabo en diferentes escenarios, como el Instituto Cumbres, Ciudad Deportiva, Foro Trece y unidades deportivas municipales, lo cual permite que los beneficios económicos se distribuyan en toda la capital.