Transforman en Jesús María más de 1.8 toneladas de reciclables

Redacción

Jesús María, Ags.-En Jesús María, lo que para algunos puede ser un residuo, se está convirtiendo en una oportunidad para darle un respiro al planeta con el programa “EcoTrueque” que, durante agosto, logró recolectar más de 1 mil 850 kilogramos de materiales reciclables, gracias a la participación de las familias del municipio.

El programa, impulsado por el Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, promueve una dinámica sencilla, pero con un doble beneficio: las familias entregan sus materiales reciclables y reciben a cambio plantas y árboles para contribuir a la reforestación, sumando de esta manera acciones para un municipio más verde.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, Martina Garza, informó que en el mes de agosto se reunieron: más de 700 kilogramos de cartón, alrededor de 560 kilogramos de PET y más de 400 kilogramos de papel, así como aluminio, plástico y chatarra, sumando en total 1 mil 858 kilogramos de material reciclable, evitando que estos residuos terminen en calles, lotes o rellenos sanitarios, fomentando así una cultura de aprovechamiento y separación de residuos.

Este programa EcoTrueque demuestra que cuando la ciudadanía y el gobierno se unen, se generan acciones que contribuyen a un Jesús María cada vez más verde, limpio y sustentable.