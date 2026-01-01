Tras asalto a joyería y tienda de celulares, recuperan totalidad del botín valuado dn 2 mdp

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La totalidad de la mercancía robada durante el asalto a una joyería y un negocio de telefonía celular el pasado viernes en Plaza Zaragoza fue recuperada por las autoridades estatales, informó el Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García.

Detalló en entrevista colectiva que gracias a la rápida intervención de las corporaciones de seguridad, así como al reporte oportuno realizado al número de emergencias 911 por parte de las víctimas, fue posible localizar a los presuntos responsables y recuperar todos los artículos sustraídos.

El fiscal señaló que entre ambos establecimientos el monto recuperado supera los 2 millones de pesos, incluyendo la totalidad de las piezas de joyería y los teléfonos celulares que habían sido robados.

“Se recupera tanto toda la joyería como todos los teléfonos celulares”, destacó Manuel Alonso García, al resaltar la coordinación entre la Policía Municipal, Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento inmediato a los responsables.

Indicó que el seguimiento proporcionado por empleados de los negocios afectados permitió ubicar a los presuntos delincuentes en distintos puntos de la ciudad, lo que derivó en la detención de seis personas de 11 que participaron y en la recuperación íntegra del botín.

Finalmente, el Fiscal General sostuvo que estos resultados reflejan la efectividad de la estrategia Blindaje Aguascalientes y de la coordinación entre las instituciones de seguridad para responder de manera inmediata ante hechos delictivos.