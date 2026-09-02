Tras despidos en Volkswagen Puebla asoma huelga 

Redacción

Puebla.- Un clima de alta tensión laboral prevalece en la planta de Volkswagen de México en Cuautlancingo. En vísperas de la consulta a la base trabajadora programada para el 11 de septiembre, empleados sindicalizados anticiparon un rotundo rechazo al convenio contractual pactado entre la directiva y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz (SITIAVW), advirtiendo su disposición a estallar la huelga.

Los obreros consultados califican como “insuficiente” la propuesta de incremento global del 10.04 %, la cual destina apenas un 4.3 % directo al salario y 5.74 % a prestaciones.

A esta inconformidad se suma el rechazo a extender el periodo de revisión contractual de 12 a 18 meses —vigente hasta febrero de 2028— y, de forma prioritaria, el malestar por la eliminación de un turno de producción en las líneas de Jetta y Tiguan, medida que representará el despido de 786 trabajadores (611 bajas directas y 175 retiros voluntarios).

Trabajadores que solicitaron el anonimato denunciaron que los recortes masivos operan como una medida de intimidación para forzar la aceptación del acuerdo. Frente a estas acusaciones, la dirigencia del SITIAVW negó categóricamente haber convalidado o pactado los despidos con la empresa alemana, asegurando que propuso alternativas para preservar las fuentes de empleo.

Analistas económicos advierten sobre el impacto sistémico de un eventual paro de labores. Juan Alberto Vázquez Muñoz, director de la Facultad de Economía de la BUAP, señaló que el conflicto no solo compromete a la armadora, sino a toda la cadena de proveeduría y servicios en la entidad. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE Puebla) justificó la reestructuración de la armadora al atribuirla a la reconversión tecnológica del sector automotriz global.

Con información de El Sol de Puebla.