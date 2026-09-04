Tras inundación en San Francisco de los Romo, rescatan a 40 personas y 3 mascotas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Elementos de la Policía estatal y municipal así cómo de Protección Civil de San Francisco de los Romo realizaron un operativo para apoyar a ciudadanos que resultaron afectados tras una pertinaz lluvia que se dejó sentir la tarde noche de este jueves en esta demarcación situada a unos 20 kilómetros al norte de la capital del estado.

Principalmente los gendarmes atendieron reportes en el fraccionamiento Paseos de la Providencia. La mayor afectación se registró en las calles San Judas y San Carlos, donde el agua alcanzó hasta un metro de altura.

Ante esta situación, los cuerpos de emergencia acudieron para poner a salvo a 30 adultos, 10 menores y tres mascotas.

Durante las faenas de apoyo también se brindó apoyo a cinco vehículos que quedaron varados en Paseos de la Providencia y el Parque Industrial San Francisco.

Una vez atendidas las familias, Bomberos del Estado realizaron trabajos para liberar las coladeras y facilitar el desagüe, lo que permitió reducir considerablemente el nivel del agua.

Las corporaciones permanecieron atentas para brindar apoyo a la población ante cualquier situación de riesgo derivada de las lluvias.