Tres años de prisión a Elizabeth por uso de metanfetamina

Mediante procedimiento abreviado, la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes obtuvo sentencia de tres años nueve meses 10 días de prisión contra Elizabeth “N”, hallada penalmente responsable del delito contra la salud.

Los hechos refieren que, en calles del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, en el municipio de Aguascalientes, elementos de la Policía Estatal detuvieron a Elizabeth “N” cuando viajaba a bordo de un vehículo, sin respetar los señalamientos viales, por lo que le marcaron el alto.

Al momento de la detención, los oficiales aseguraron 753 gramos de clorhidrato de metanfetamina, por lo que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien inició las investigaciones y las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el caso fue judicializado y el juez dictó la sentencia condenatoria referida, en los términos solicitados por la FGR.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia Federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie, las 24 horas del día, los 365 días del año, de manera anónima, este tipo de delitos, a los teléfonos 089, 449-910-6803, 449-910-6920, 449-910-6946, 449-910-6951 y en el correo vua.aguascalientes.fgr.org.mx.